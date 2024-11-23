Россия уменьшила импорт немецкого пива до минимума с 2022 года

Россия в сентябре этого года импортировала из ФРГ только 8 тыс. тонн пива, это минимальный показатель с апреля 2022 года, сообщает «Прайм» .

Такие данные получены после анализа РИА Новости информации Евростата.

В начале осени импорт пива из ЕС сократился на 10% по сравнению с августом. Он составило 19,3 тыс. тонн. А меньше всего в 2024 года этого алкоголя было ввезено только в январе (17 тыс. тонн).

Основное уменьшение объема поставок пришлось на Германию. Кроме того, РФ стала ввозить меньше пива из Польши (минус 21%, 2 тыс. тонн), Бельгии (минус 3%, 901 тонна) и Австрии (минус 37%, 182 тонны).

В то же время ряд государств Европы увеличили экспорт пива в РФ. Например, Чехия стала отправлять на 7% больше, Латвия — на 5%, Литва — на 1%.

Российский импорт пива из ЕС в целом за девять месяцев сократился на 12%, или на 26,8 тыс. тонн, и составил 230 тыс. тонн. Одной из причин такого уменьшения импорта может быть рост отечественного производства. за 9 месяцев этого года в стране выпустили почти 7,5 млн тонн пива против 6,7 млн за аналогичный период 2023 года.