Доцент Мизя: самозапрет на кредиты с 1 марта избавит от звонков «из банка»

С 1 марта 2025 года в России вступит в силу самозапрет на выдачу кредитов. Сделать это сможет любой гражданин РФ через личный кабинет на портале госуслуг или в МФЦ. Как это будет работать и кому стоит оформить самозапрет на кредиты, РИАМО рассказал доцент кафедры «Экономика и организация труда» ОмГТУ Максим Мизя.

«Если вы воспользуетесь новой возможностью, то можно не опасаться звонков «из банка», которые становятся все более похожими на настоящие. Также это поможет избежать дорогих импульсивных покупок – вам не смогут продать в кредит или рассрочку товар, на который не хватает денег», — считает экономист.

Самозапрет вводится на необеспеченные потребительские займы, то есть наиболее дорогие, рискованные и непроизводительные виды кредитов. Стандартный потребительский кредит имеет ставку 30–40%, кредитные карты — 40–80%, микрозаймы — до 400% годовых. Автокредитование, ипотеку и образовательные кредиты запрет не затрагивает, объясняет Мизя.

«С точки зрения финансовой грамотности кредит должен приносить вам выгоду: квартира или автомобиль могут дорожать со временем, и их можно будет использовать в предпринимательской деятельности, образовательный кредит – окупится более высокой зарплатой. А потребительский кредит создает лишь дополнительное бремя для заемщика», — резюмирует эксперт.

Уже на следующий день после внесения этой отметки в кредитную историю банки и микрофинансовые организации не смогут оформить на человека кредит. Оформление самозапрета не повлияет на ранее оформленные кредиты или займы. Сам запрет бессрочен, для его снятия понадобится вновь обращаться в МФЦ или на портал «Госуслуги». Его отмена также займет один день, поэтому в случае мошеннических схем гражданин не сможет взять кредит пока находится в состоянии аффекта, отметил Мизя.