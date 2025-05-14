Доцент Балынин: после 80 лет полагается прибавка к пенсии

Пенсионерам, переступившим порог в 80 лет, начисляется прибавка к пенсии. Ее размер — 10221,70 руб., заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, сообщает «Российская газета».

Сумма складывается из дополнительной фиксированной выплаты к пенсии и компенсационной надбавки. Например, если в апреле гражданин, отметивший в этом месяце 80-летие, получал страховую пенсию в размере 39846,87 руб., из которых 8907,70 руб. — фиксированная выплата, то в мае он получит уже 50068,57 руб.

Таким образом, ему доначислят еще одну фиксированную выплату — в размере 8907,70 рубля, а еще компенсационную надбавку, которая составляет 1314 рублей. В результате пенсия увеличится на 10221,70 руб.

Эксперт напомнил о единоразовых выплатах, которые поступили ветеранам ВОВ и труженикам тыла. Первым начислили 80 тыс. руб., а вторым — 50 тыс.

Ранее стало известно, что в августе текущего года работающим россиянам пенсионного возраста произведут ежегодный перерасчет страховой пенсии. Размер прибавки напрямую зависит от количества пенсионных баллов, начисленных за 2024 год.