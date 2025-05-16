Дональд Трамп анонсировал ввод новых пошлин в течение 2-3 недель

США намерены ввести новые пошлины против стран, которые не заключили соглашения

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что в течение ближайших двух-трех недель Вашингтон введет пошлины против всех стран, которые не заключили со Штатами торговые соглашения. На сегодняшний день 150 стран хотят заключить эту сделку, но вряд ли получится удовлетворить все запросы, пишет РИА Новости .

«У нас одновременно 150 стран хотят заключить сделку, но невозможно встретиться со всеми. Поэтому через пару недель, думаю, Скотт (Бессент, министр финансов США — ред.) и Говард (Латник, министр торговли США — ред.) начнут рассылать письма», — заявил Трамп.

Президент США пообещал быть справедливым, но подчеркнул, что странам, которые в дальнейшем хотят строить бизнес на территории Америки, придется за это платить.

Начиная с 9 апреля, Трамп дал странам мира 90 дней отсрочки до введения новых пошлин, но практика показывает, что соответствующие сделки заключаются медленно. В отношении тех стран, которые не успеют подписать договор, будут применяться стандартные пошлины, размер которых может достигать 50%.

Ранее сообщалось, что больше всего от новых пошлин США пострадал Китай. Страны взаимно несколько раз повысили на импорт друг друга пошлины, но в конечном итоге договорились установить паузу в «торговой войне» в 90 суток.