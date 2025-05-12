Доллар вырос после заключения США и Китаем «торгового перемирия»

После того, как США и Китай договорились о взаимном снижении пошлин на 90 дней, доллар укрепился по отношению к валютам. Он вырос на 1,7%, до 147,835 иен, и на 1,5%, до 0,84405 швейцарских франков, сообщает ProFinance.ru .

Инвесторы положительно отнеслись к заключению тарифного соглашения между Пекином и Вашингтоном. Оно уменьшило их опасения по поводу разрушительных последствий начавшейся торговой войны.

В прошлом месяце на фоне того, что президент США Дональд Трамп ввел пошлины, доллар и американские акции серьезно просели. Доверие инвесторов к американским активам упало. Как утверждают экономисты, сейчас сложились все условия для укрепления доллара.

Индекс американской валюты оказался на отметке месячного максимума, при этом показатель все еще ниже на 2,5% с тех пор, как Трамп объявил о тарифах. Также выросла и доходность 10-летних казначейских облигаций США.

Из соглашения Вашингтона и Пекина следует, что США на 90 дней уменьшит пошлины на товары из КНР со 145% до 30%. Китай же уменьшит тарифы на американские товары со 125% до 10%.