Доллар растет: ЦБ обновил официальные курсы валют на 1 ноября

сегодня в 18:24

Центробанк опубликовал официальные курсы валют на субботу, 1 ноября Согласно данным на сайте регулятора, доллар подорожает.

Американская валюта поднимется до 80,9756 руб. 31 октября она была на уровне 80,5037 руб.

Между тем курс евро практически не изменился. Он упал с 93,3894 руб. до 93,3893 руб.

Китайский юань тоже подорожает. Если 31 октября он составлял 11,2952 руб., то 1 ноября — 11,3408 руб.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что на сегодняшний день существенного переукрепления рубля нет. При этом курс российской валюты волатильный.

