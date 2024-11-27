Доллар превысил 108 рублей на международном рынке Forex

Фьючерс на доллар (Si) с исполнением в декабре увеличился на 0,47% и составил 107 500 рублей. Это соответствует курсу 107,5 рубля за доллар.

Официальный курс Центробанка на среду составляет 105,0604 рубля за доллар.

Ранее финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин спрогнозировал возможное повышение курса доллара до 120 рублей весной 2025 года при падении цен на нефть до 50 долларов за баррель. В то же время, по его словам, это сценарий, которые требует совпадения нескольких факторов.