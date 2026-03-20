Доллар на бирже Forex обвалился ниже 84 рублей
На 11:45 по московскому времени курс доллара на бирже Forex обвалился до 83,984 рублей (-2,39%), сообщается на портале ProFinance.ru.
Евро также потерял позиции и опустился до 97,189 рублей. Китайский юань упал до 12,197 рубля.
Накануне внебиржевой курс евро вырос и перешагнул отметку 100 рублей. Это произошло в первый раз с сентября 2025 года.
Что касается курса доллара, то 19 марта он превысил отметку 87 рублей. Рост составлял 3,51%.
