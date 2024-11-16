Доля рубля в расчетах с Азией выросла на 20% за год

ЦБ РФ: на 40% выросла доля рубля в расчетах с Азией

Рубль занял 43,6% в структуре валют, которые с сентября по ноябрь включительно применялись при оплате за импорт с государствами Азии. Национальной валюте РФ удалось в первый раз преодолеть такой порог, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка о валютной структуре платежей по внешнеторговым контрактам.

Азиатское направление — одно из ключевых для внешней торговли России. Рублю удалось занять более 40% в структуре валют при оплате за импорт с азиатскими странами в первый раз после того, как США ввели санкции в адрес Мосбиржи.

За три месяца доля увеличилась на 6,4%. За год она выросла на 20%.

Ранее аналитик Владимир Чернов сказал, что курс доллара достиг отметил 100 рублей из-за растущей инфляции в России. Стоимость потребительских цен говорит о том, что национальная валюта обесценивается.