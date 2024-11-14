Курс доллара выше 100 рублей связан с ускорением инфляции
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Ослабление стоимости российского рубля сегодня было спровоцировано растущей инфляцией в России. Ускорение темпов роста потребительских цен означает обесценивание национальной валюты, заявил РИАМО аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Росстат вчера вечером после закрытия основных торгов на Московской бирже опубликовал данные по темпам роста потребительских цен в России в период с 6 по 11 ноября, отмечает он. Недельная инфляция ускорилась до 0,3%, после 0,19% неделей ранее, с начала года рост цен составил 7,02%, а годовая инфляция замедлилась до 8,43%.
«Спрос на валюту в России традиционно растет в предпраздничный период на фоне подготовки населения к путешествиям заграницу на новогодних каникулах, а также среди импортеров из-за подготовки к увеличению поставок иностранных товаров на российский рынок в праздничный период времени. Однако основные спекуляции, вызвавшие рост курса доллара выше 100 рублей, сегодня мы связываем именно с ускорением инфляции», — прокомментировал Чернов.
По мнению аналитика Freedom Finance Global, ЦБ РФ установит на завтра курс ниже 100 рублей за доллар, возможно в районе 98,50–99,50 рубля, чтобы избежать панических настроений среди населения и предотвратить ажиотажный спрос. Но до конца текущего года курс доллара может еще неоднократно превысить 100 рублей из-за возросшего спроса и увеличения дефицита российского бюджета, так как для его устранения и увеличения экспортных доходов российской казны выгоден более слабы курс национальной валюты, подчеркивает эксперт.
То есть ЦБ может и дальше его удерживать немного ниже 100 рублей, но в течение торговых сессий он будет краткосрочно превышать эту отметку, поясняет Чернов.
Курс доллара на международном валютном рынке в четверг, 14 ноября, превысил отметку в 100,75 рублей впервые с октября 2023 года.