Курс доллара выше 100 рублей связан с ускорением инфляции

Росстат вчера вечером после закрытия основных торгов на Московской бирже опубликовал данные по темпам роста потребительских цен в России в период с 6 по 11 ноября, отмечает он. Недельная инфляция ускорилась до 0,3%, после 0,19% неделей ранее, с начала года рост цен составил 7,02%, а годовая инфляция замедлилась до 8,43%.

«Спрос на валюту в России традиционно растет в предпраздничный период на фоне подготовки населения к путешествиям заграницу на новогодних каникулах, а также среди импортеров из-за подготовки к увеличению поставок иностранных товаров на российский рынок в праздничный период времени. Однако основные спекуляции, вызвавшие рост курса доллара выше 100 рублей, сегодня мы связываем именно с ускорением инфляции», — прокомментировал Чернов.

По мнению аналитика Freedom Finance Global, ЦБ РФ установит на завтра курс ниже 100 рублей за доллар, возможно в районе 98,50–99,50 рубля, чтобы избежать панических настроений среди населения и предотвратить ажиотажный спрос. Но до конца текущего года курс доллара может еще неоднократно превысить 100 рублей из-за возросшего спроса и увеличения дефицита российского бюджета, так как для его устранения и увеличения экспортных доходов российской казны выгоден более слабы курс национальной валюты, подчеркивает эксперт.

То есть ЦБ может и дальше его удерживать немного ниже 100 рублей, но в течение торговых сессий он будет краткосрочно превышать эту отметку, поясняет Чернов.

Курс доллара на международном валютном рынке в четверг, 14 ноября, превысил отметку в 100,75 рублей впервые с октября 2023 года.