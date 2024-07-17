Доля рублевых платежей за импорт РФ достигла рекордных значений

По предварительным данным Центробанка, в мае текущего года доля платежей в российских рублях при оплате импорта в РФ достигла 41,8%. Это рекордный показатель по сравнению с апрелем 2024 года, когда доля российской валюты составила 41,1%, сообщает «Интерфакс» .

Доля российской валюты при оплате импорта из азиатских стран за отчетный период достигла 37,7%. Прошлый максимум был зафиксирован также в апреле, когда доля рубля составила 36,1%.

Кроме того, в мае был установлен рекорд при оплате российского экспорта товаров и услуг странами Азии. Впервые 52,9% поступивших платежей были выполнены в валютах дружественных стран. Прошлый рекорд был зафиксирован в апреле, когда показатель составил 47,4%.

Ранее стало известно, что Бразилия почти вдвое нарастила импорт нефтепродуктов из РФ. В результате Россия стала основным поставщиком нефтепродуктов в Бразилию.