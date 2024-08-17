Доля доллара и евро при расчетах за экспорт РФ впервые упала ниже 20%

По итогам второго квартала 2024 года доля валют недружественных стран при расчетах за российский экспорт впервые опустилась ниже 20% и зафиксировалась на отметке 17,6%, сообщает РБК .

Согласно данным Центробанка России, это снижение особенно заметно при торговле со странами Азии и Европы. За последний год показатель сократился на 14,7 процентного пункта.

Центробанк России начал предоставлять данные по валютным расчетам в новой форме в 2019 году, именно с этого времени доля доллара и евро опустилась ниже 20%. Доля рубля составила 40%, доля валют дружественных стран — 42,4%.

Ранее сообщалось, что роль золота может снизиться в российской экономике из-за развития цифрового рубля. Такое заявление сделал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов в разговоре с РИАМО.