Долги россиян и бизнеса по налогам достигли рекордного размера

Суммарная задолженность граждан и предприятий России по налогам по итогам девяти месяцев 2025 года выросла до рекордных 3,26 трлн рублей, что почти на 20% превышает показатель прошлого года, сообщает газета «Известия» .

Росстат опубликовал отчет, согласно которому сумма налоговых долгов россиян и компаний достигла 3,26 трлн рублей. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений и на 20% больше, чем год назад, когда задолженность составляла 2,7 трлн рублей.

Эксперт совета ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям Алексей Крылов объяснил рост долгов улучшением налогового администрирования. По его словам, налоговые инспекторы стали эффективнее выявлять попытки уклонения от уплаты налогов.

Финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин отметил, что бизнесу стало сложнее использовать незаконные схемы для снижения налоговой нагрузки. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова добавила, что это повысило прозрачность работы компаний.

Экономист Ольга Гогаладзе подчеркнула, что на рост задолженности влияет снижение прибыли предприятий, удорожание кредитов и увеличение издержек. Она также отметила, что высокая ключевая ставка Банка России, удерживавшаяся на уровне 21% в течение полугода, увеличила размер пеней и штрафов за просрочку налоговых платежей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.