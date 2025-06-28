Долг компании Google в РФ повысился до 27,2 млрд рублей

Долг американской компании Google LLC в РФ за несколько месяцев увеличился до 27,2 млрд рублей. В феврале сумма была значительно меньше, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов РФ.

Четыре месяца назад долг Google в РФ был равен 21,5 млрд рублей. За это время против компании открыли 11 исполнительных производств.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сказал, что для «оживления» YouTube компания Google должна вернуться в РФ, заплатить штрафы и начать техническое обновления. По его словам, площадка начала медленно «умирать» в РФ в технологическом плане.

Горелкин добавил, что трафик платформы снизился на треть.