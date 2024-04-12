Доходы России от продажи нефти упали на 20%

МЭА сообщило о падении доходов России от продажи нефти в марте на 20%

По итогам марта экспорт российской нефти упали на 20%, до 9,3 млрд долларов. При этом экспорт нефти и нефтепродуктов по сравнению с февралем вырос на 210 тыс. баррелей в сутки, до 7,84 млн б/с. Об этом сообщает «Интерфакс» .

По данным ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), участившиеся атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в марте привели к росту экспорта нефти, в то врем как отгрузка основных нефтепродуктов снизилась.

По сравнению с февралем экспорт нефти РФ в марте вырос почти на 400 тыс. б/с, при этом поставки нефтепродуктов сократились почти на 200 тыс. б/с. Также на снижение отгрузок оказало влияние проведение ремонта на НПЗ.

Наибольшие потери зафиксированы у бензинов. Это привело к запрету на экспорт, которое ввело российское правительство в феврале.

В среднем за месяц цены на российскую нефть выросли на 1,8 долларов за барель. Это произошло из-за благоприятной ситуации на международном рынке и устойчивый спрос, который продолжается в условиях ужесточения санкций со стороны США.

Ранее стало известно, что скорость прироста запасов нефти в России в прошлом году рекордно замедлилась. С 2022 года прирост разведанных запасов уменьшился в стране на 30,9%, до 565 млн тонн.