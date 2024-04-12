В России отметили рекордно медленный прирост запасов нефти

Роснедра: прирост запасов нефти в РФ в 2023 г уменьшился до минимума

В России скорость прироста запасов нефти, среди которых газовый конденсат, в прошлом году рекордно замедлилась, сообщает Lenta.ru .

Как пишут «Ведомости», это следует из материалов Роснедр.

С 2022 года прирост разведанных запасов уменьшился в стране на 30,9%, до 565 млн тонн. Еще ниже он был в последний раз в 2017 году (550 млн тонн). Затем объем открытых запасов в РФ составлял от 686 млн до 1,04 млрд тонн.

Показатели прироста запасов газа в 2023 году снизились до 768 млрд кубометров (-7,2% в годовом выражении). За прошлый год на территории РФ открыли 43 месторождения — на девять больше, чем годом ранее. Но только одно из них оказалось крупным.

Как пояснил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман, объем инвестиций в геологоразведку остается стабильным. Низкий прирост запасов отмечается из-за увеличивающейся сложности поиска углеводородов на фоне роста доли трудноизвлекаемых запасов и уменьшения потенциала открытия крупных месторождений на традиционных территориях добычи.