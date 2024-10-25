Доходы бюджета Подмосковья в 2025 году запланированы в сумме 1,2 трлн рублей

Проект бюджета Московской области на 2025–2027 годы поступил в Мособлдуму. В следующем году доходы бюджета региона запланированы в сумме 1,2 трлн рублей, в аналогичном объеме прогнозируются и расходы, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Подмосковья.

Плановая работа в думе над проектом бюджета начнется после принятия документа к рассмотрению. До утверждения регионального бюджета, поправки к нему предложат комитеты и фракции областного парламента.

Кроме того, в Подмосковье пройдут публичные слушания. на этих мероприятиях представители общественности и жители области выскажут мнение и смогут задать волнующие их вопросы по данной теме.

Приоритеты расходов — обеспечение надежной социальной защиты жителей, совершенствование качества социальных услуг, развитие инфраструктуры, поддержка трансформации экономики и реализация задач по достижению новых национальных целей и стратегических планов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев внес проект трехлетнего бюджета Подмосковья в региональный парламент.