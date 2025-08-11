Добывавшую в РФ нефть ирландскую PetroNeft решили добровольно ликвидировать
Акционеры ирландской компании PetroNeft Resouces plc., которая до этого добывала нефть в Томской области, решили добровольно ликвидировать фирму. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материал на сайте компании.
PetroNeft занималась а России разведкой и добычей газа, нефти.
Ликвидатором компании назначили некоего Дэвида Ван Десселя. Он должен будет распределить активы фирмы между участниками в деньгах или другим образом.
PetroNeft в России принадлежали нефтедобывающее ООО «Линейное», нефтесервисная компания «Гранит констракшн». Последняя владела фирмой «Стимул-Т».