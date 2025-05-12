До триллиона рублей может храниться на забытых счетах россиян

В банках РФ хранится до триллиона рублей, о которых забыли россияне. Они по разным причинам не обращаются за средствами — одни уехали из страны, вторые умерли, третьи забыли про существование этих средств, сообщает kp.ru .

Деньги, которые длительное время лежат на счетах в банках без движения, на сленге именуют «бесплатными пассивами». Преимущественно они формируются из маленьких остатков на счетах жителей РФ. Чаще всего речь идет о суммах до 100 рублей, о наличии которых на счетах соотечественники забывают, рассказал доцент кафедры экономики Национального исследовательского технологического университета МИСИС Лазарь Бадалов.

Около шести лет назад в Госдуме подсчитали, что подобным образом в российских банках может находиться примерно 300 млрд рублей. Почти аналогичные показатели в интервью деловым СМИ называли и «источники в банках» — от 0,5% до 1% от общего объема вкладов.

Таким образом подобные остатки могут составлять примерно 500 млрд рублей. Еще весьма крупные забытые суммы лежат на брокерских счетах у инвесторов.

Если сложить все, то забытыми могут оказаться до триллиона рублей. Для сравнения — в фонде национального благосостояния 12 трлн рублей.