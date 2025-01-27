До 912 тысяч: с февраля в РФ увеличат материнский капитал

Пособие при рождении ребенка в РФ увеличат до почти 27 тысяч

В правительстве РФ заявили об изменениях в расчете материнского капитала с 1 февраля: размер выплат на первого ребенка увеличится до 690,3 тысяч рублей, на второго и последующих детей — до 912,2 тысяч, сообщает газета «Известия» .

Одновременно власти страны намерены индексировать остаток маткапитала, если семья уже успела потратить часть средств, а единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 26,9 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России также вдвое сократят срок рассмотрения заявлений на распоряжение маткапиталом — с десяти до 5 рабочих дней. Соответствующие поправки одобрила правительственная комиссия.

Потратить материнский капитал можно на образование и улучшение жилищных условий, а также на социальную адаптацию и интеграцию детей-инвалидов или ежемесячные выплаты. Необходимо соблюдать определенные условия.