До 10-12%: какой должна быть стоимость кредитов для оживления рынка жилья в РФ

Владелец ГК «Добро», эксперт в девелопменте Иван Богатов заявил, что пока снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 17% не позволяет вернуть рынку активность и прибыль: для оживления девелоперских проектов стоимость кредитов должна быть не выше 10-12%.

«Высокая цена кредита уменьшает покупательскую способность как для бизнеса, так и для физических лиц. Дорогие деньги — нет покупок, продавец вынужден держать цены низкими — нет инфляции. Так рассуждает ЦБ», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, высокие процентные ставки, приводящие к падению продаж, парализуют производственные мощности, препятствуют реализации инновационных проектов, уменьшают потребность в рабочей силе и в целом негативно сказываются на экономической активности. Однако, как подчеркнул Богатов, в сферу ответственности Центрального Банка не входит общее состояние экономики страны.

Слабые объемы реализации продукции увеличивают стоимость проектного финансирования, что критически разрушает финансовые планы застройщиков, согласованные с банками. Финансовые учреждения, в свою очередь, требуют от владельцев строительных компаний значительного увеличения доли собственного капитала в проектах. В противном случае, финансирование прекращается, заключил эксперт.

