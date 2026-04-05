Дмитриев призвал готовиться к тяжелому кризису

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что сейчас в мире складывается ситуация, которая была в начале пандемии COVID-19, сообщает РИА Новости .

По его словам, в 2020 году никто не знал, что коронавирус «подорвет все жизни и экономики всех стран». Дмитриев отметил, что его фонд тогда это понимал и разработал необходимые меры: тест на COVID-19, лекарственный препарат от коронавируса и вакцину, утвержденную в более чем 70 странах.

Сейчас в мире складывается похожая ситуация. Но чиновники в Евросоюзе и Великобритании все еще ничего не понимают и недооценивают грядущие экономические потрясения.

В связи с этим Дмитриев посоветовал тщательно готовиться к серьезным кризисам, поддерживать политиков, ориентированных на честные решения, и закупать российские энергоресурсы.

Ранее Дмитриев предположил, что Евросоюз рискует остаться без запасов топлива уже к 20 апреля. Он отметил, что дальнейший рост цен на энергоносители и сырье повлияет на экономику в целом и приведет к ускорению инфляции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.