Для импорта газа Украина открыла еще два маршрута

Украина в сотрудничестве с соседними государствами открыла два новых трансграничных газовых маршрута для обеспечения импорта, однако заявленный потенциал остался нереализованным. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс ExPro Consulting, пишет ТАСС .

Речь идет о маршрутах под номерами 2 и 3, функционирующих в рамках инициативы «Вертикальный коридор». Регулирующие органы Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии и Греции провели совместное резервирование мощностей для осуществления импортных операций.

Первые аукционы состоялись 22 декабря, где предлагалась возможность забронировать месячные объемы для импорта газа из Греции в Украину на январь 2026 года. ExPro отмечает, что все операторы согласовали дисконт в размере четверти от стандартного месячного тарифа, при этом компании ICGB («Интерконнектор Греция — Болгария») и «Оператор ГТС Украины» предложили максимальную скидку в регионе — 46%.

Для резервирования по Route 2, который предназначен для доставки сжиженного газа из греческого терминала Alexandroupolis в Украину, было доступно 4,89 млн кубометров в сутки. Аналогичный объем предлагался и для Route 3, для импорта азербайджанского газа в Украину, однако интереса со стороны компаний не последовало, и мощности остались невостребованными. Аналогичная ситуация сложилась и с Route 1, с греческого терминала LNG Revithoussa в Украину, где предложенные на январь около 2,3 млн куб. м в сутки также не вызвали интереса. Route 1 функционирует с июля 2025 года, и с тех пор по нему было импортировано всего около 60 млн куб. м газа.

В Киеве возлагают надежды на Трансбалканский коридор как на геополитический инструмент, способствующий диверсификации газовых поставок. В настоящее время Украина импортирует газ из Польши, Венгрии и Словакии. Украинские эксперты изначально указывали на ограниченную пропускную способность Route 1. Он позволяет импортировать около 3 млн куб. м газа в сутки (менее 100 млн куб. м в месяц). Для сравнения, через границу со Словакией возможно транспортировать до 42 млн куб. м в сутки (более 1,2 млрд куб. м в месяц), с Венгрией — 9,75 млн куб. м в сутки, через Польшу — 6 млн куб. м в сутки.

Газоснабжение Украины столкнулось с трудностями после того, как 1 января прекратился транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему из-за отказа Киева продлевать соглашение с «Газпромом». Прекращение транзита увеличило потребность самой Украины в техническом газе для поддержания давления в системе. В результате Киев вынужден закупать топливо на европейском рынке по высоким ценам.

