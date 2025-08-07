Для экспортеров Подмосковья 13 августа пройдет вебинар по выходу на рынок Кореи

Предпринимателей Московской области приглашают принять участие в бесплатном онлайн-вебинаре «Час с торговым представителем РФ в Республике Корея». Мероприятие состоится 13 августа, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Организатором выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО).

Мероприятие предназначено для субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области, желающих узнать больше о возможностях выхода на рынок Кореи. Участникам расскажут о текущей экономической ситуации, специфике экспорта и импорта между странами, возможностях для развития бизнеса, вызовах и рисках, а также о господдержке экспортеров.

Вебинар пройдет 13 августа, начало в 10:00. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке: https://exportmo.ru/korea2025. Регистрация открыта до 11:00 8 августа. Ссылка на вебинар придет на почту, указанную при регистрации.

Фонд поддержки ВЭД МО оказывает различную поддержку и услуги для экспортеров, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется в том числе и по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее об услугах — на сайте фонда: https://exportmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.