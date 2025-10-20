Для борьбы со шрикфляцией: в России могут переписать ценники

В РФ могут изменить ценники на продукты на стоимость за 1 кг или литр

Кандидат экономических наук Николай Кульбака заявил, что торговым сетям в России стоит поменять ценники на продукты и указывать стоимость за 1 килограмм или литр, сообщает «Абзац» .

«Тогда человек сможет посмотреть и сказать, сколько это стоит в пересчете на нужное ему количество, а заодно сравнить, насколько дороже или дешевле та или иная упаковка. Контроль маркировки осуществлял бы Роспотребнадзор», — сказал эксперт.

По его словам, введение подобного подхода даст возможность потребителям самим определять наиболее выгодные покупки и оценивать рост цен на конкретные продукты. Кроме того, это должно способствовать противодействию шринкфляции — практике уменьшения размера упаковки товара при сохранении его прежней стоимости.

