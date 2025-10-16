Россиянам перечислили продукты, от которых можно заразиться ботулизмом

Невролог Демьяновская перечислила еду, в которой чаще всего находят ботулотоксин

Россияне заражаются острой, опасной инфекцией ботулизмом от бактерий Clostridium botulinum, выделяющих токсин, считающийся одним из небезопасных ядов. Он наносит серьезный урон нервной системе человека, мешает отправлять сигналы от двигательных нервов к мышцам, провоцирует паралич. О том, от каких продуктов можно заразиться ботулизмом, RT рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

Подхватить недуг можно, в том числе если съесть продукты, в которых уже есть ботулотоксин. Чаще всего его можно обнаружить в консервах низкого качества, соленой, вяленой, копченой рыбе, мясе, которые готовились с игнорированием правил безопасности, считает невролог.

С опаской нужно относиться к домашним заготовкам, если для их приготовления применялись плохо помытые грибы, овощи, фрукты. Также важно проверить, чтобы банки были качественно стерилизованы.

Симптомы ботулизма нередко появляются через несколько часов или суток. Пострадавшего начинает рвать, появляется слабость. Также у человека двоится в глазах, становится тяжело глотать. Разговор становится невнятным и «смазанным».

Чтобы избежать заражения ботулизмом, Демьяновская порекомендовала россиянам правильно обращаться с продуктами. Она не советует приобретать домашние консервы, вяленую рыбу и мясо с рук. Их безопаснее покупать в магазинах.

Также невролог не рекомендует есть консервы, если крышка вздулась, а сам рассол помутнел. Скорее всего, от такого продукта можно заразиться не ботулизмом, а другими кишечными инфекциями. В этом случае не исключено пищевое отравление.

Еще Демьяновская добавила, что зараженные ботулотоксином продукты визуально и по вкусу напоминают стандартные. Поэтому необходимо еще раз кипятить консервы. Если придать их термической обработке, ботулотоксин ликвидируется.

Невролог подчеркнула, что клостридия ботулизма умирает исключительно при кипячении в течение получаса. Ее споры уничтожаются через шесть часов после термической обработки.

«Поэтому, если часть прокипяченной консервации не съели и она осталась, постояла какое-то время — эту порцию необходимо снова прокипятить перед употреблением», — добавила Демьяновская.

