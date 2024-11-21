Девять предприятий Клина получили субсидии из бюджета

На ежегодный конкурсный отбор на предоставление финансовой поддержки в г. о. Клин в этом году подано 12 заявок. Положительное решение вынесено по 9 субъектам малого и среднего предпринимательства. Общая сумма субсидии составила почти 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Для каждой организации сумма субсидии индивидуальна. Но по условиям, это не больше 700 тысяч рублей и не более 50% от затрат на приобретенное оборудование. Еще одна категория — это социальные предприниматели. Для них субсидия оказывается в размере не более 500 тысяч рублей. Компенсировать при этом можно до 85% от затрат», — рассказали в отделе перспективного развития администрации г. о. Клин.

После получения субсидии предприятиям предстоит отчитаться. По условиям, в будущем году необходимо сохранить или увеличить среднесписочное количество рабочих мест.

Одни и те же организации могут претендовать как на муниципальную, так и областную поддержку. Субсидию из областного бюджета в этом году получили 8 предприятий г. о. Клин на сумму 13 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.