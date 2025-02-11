Дэвид Бекхэм зарегистрировал в Роспатенте товарный знак

В России могут появиться товары от Дэвида Бекхэма. Компания футболиста зарегистрировала в Роспатенте товарный знак David Beckham, сообщает ТАСС .

В службу с заявкой на регистрацию обратились 21 июня 2024 года. Товарный знак был зарегистрирован 7 февраля текущего года.

Правообладатель — компания DB Ventures. Согласно данным Роспатента, в России под брендом David Beckham могут производить текстиль для дома и спорта, а также товары для новорожденных и мебельной отрасли.

Кроме того, под данным брендом могут выпускать столовые салфетки, носовые платки, одеяла для йоги и кожаные простыни.

Ранее Дэвид и Виктория Бекхэм сразили нарядами на приеме в Букингемском дворце. Они пришли на мероприятие по случаю визита в Великобританию эмира Катара.