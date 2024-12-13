Destatis: экспорт продукции из РФ в Германию упал на 51,8% в январе–октябре

По итогам января-октября 2024 года общая стоимость поставок продукции из РФ в Германию упала на 51,8% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Экспорт товаров из ФРГ в Россию также снизился на 17,1%, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Destatis.

В октябре стоимость поставок продукции из Германии в РФ просела на 9,4% к сентябрю. Она составила 628,7 млн евро. При этом экспорт из РФ в ФРГ вырос на 27,4% в месячном выражении, до 153,6 млн евро. Но такие показатели все равно считаются низкими.

Поставки из Германии в страны ЕС снизились на 0,7% по итогам второго осеннего месяца. Они составили 68,9 млрд евро. В государства за пределами ЕС Германия поставила продукции на 55,7 млрд евро, что меньше на 5,3% по сравнению с сентябрем.

Общие объемы немецкого экспорта в октябре сократились на 2,8%, до 124,6 млрд евро. Совокупная стоимость поставок в Германию в октябре снизилась на 0,1%, до отметки в 111,2 млрд евро.

Ранее стало известно, что почти 40% предприятий Германии собрались сокращать рабочие места. Особенно сложная ситуация отмечается в промышленности.