Депутаты Ленинградской области подняли зарплату себе и госслужащим

В Ленинградской области сразу на 10% подняли зарплаты госслужащим и избранным парламентариям. Такое решение было принято, чтобы сохранить кадры, сообщает 47news .

Депутаты ЗакСа Ленобласти приняли законопроект, который предусматривает повышение зарплаты всем госслужащим с 1 января 2025 года. Все дело в том, что в Санкт-Петербурге грядет повышение оплаты труда чиновникам на 30%.

В администрации Ленобласти опасаются, что работать будет некому, поэтому пошли на этот шаг — повышение зарплаты. Также увеличится количество окладов, которые сотрудники получают в качестве материальной помощи и при уходе в отпуск.

Ежемесячное вознаграждение губернатора составит 112,4 тыс. рублей, его заместителей — от 89,8 до 95,7 тыс. рублей. Председатели комитетов будут получать 82,4 тыс. рублей, а рядовые депутаты — 74,9 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что разрыв в заработной плате у жителей Москвы и регионов снизится в 2025 году. Размер зарплаты продолжит увеличиваться.