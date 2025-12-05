Депутаты Госдумы могут увеличить минимальный размер пенсии до 50 тыс рублей

Депутаты Государственной думы от партии «Справедливая Россия» выступили с инициативой увеличить минимальный размер страховой пенсии по старости до 50 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение по этому вопросу на имя председателя Социального фонда РФ Сергея Чиркова.

С инициативой выступили глава партии и думской фракции Сергей Миронов, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, по вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Увеличение минимального размера страховой пенсии до 50 тыс. рублей парламентарии назвали целесообразным.

В разговоре с РИА Новости Миронов подчеркнул, что в текущий период минимальный размер страховой пенсии по старости — примерно 13,3 тыс. рублей. Эта цифра меньше, чем величина прожиточного минимума пенсионера. На федеральном уровне он составляет примерно 15,2 тыс. рублей.

Увеличение минимальной пенсии до 50 тыс. даст возможность создать для пенсионеров комфортный уровень жизни. Еще такая сумма позволит поддержать их здоровье и активность, добавил Миронов.

