Депутаты ГД предложили обязать банки автоматически снижать ставки по займам

Депутаты Госдумы в 2026 году намерены рассмотреть законопроект, который обяжет банки автоматически снижать ставки по действующим кредитам при уменьшении ключевой ставки Центробанка, сообщает «ФедералПресс» .

Рост долговой нагрузки среди россиян остается одной из ключевых экономических проблем. В связи с этим депутаты Госдумы планируют в текущем году добиться принятия закона, который обяжет кредитные организации автоматически уменьшать процентные ставки по уже выданным займам, если Центробанк снизит ключевую ставку.

Адвокат Андрей Алешкин положительно оценил инициативу.

«Данную инициативу полностью поддерживаю — она своевременная. Сейчас банки снижают процент по вкладам и абсолютно никак не меняют тарифы по кредитам и ипотекам. Полагаю, нужны серьезные штрафы, чтобы банки взяли за правило автоматически снижать ставки. Очень своевременная инициатива, надеюсь она будет поддержана Госдумой и не останется замыленной банковским лобби», — отметил юрист.

Ранее депутат Леонид Слуцкий сообщил, что этот законопроект станет одним из приоритетных для рассмотрения на весенней сессии. По его словам, действующая политика банков приводит к тому, что граждане вынуждены отказываться не только от желанных покупок, но и от базовых потребностей.

Эксперты ранее прогнозировали, что в 2026 году ключевая ставка может снизиться до 12–14%.

