Депутат Топилин: «закон о маркетплейсах» затрагивает платформы-посредники

«Ключевой закон, который был принят, это закон об отдельных вопросах платформенной экономики, то, что иногда называют „законом о маркетплейсах“. Хотя это не совсем так, потому что это первая попытка описать правила игры, которые существуют на рынке, которыми пользуются миллионы наших предпринимателей и, наверное, почти все наши граждане», — сказал Топилин.

Он отметил, что ранее эта сфера почти никак не была урегулирована. По словам Топилина, закон пока затрагивает площадки — посреднические цифровые платформы, которые связывают продавца и покупателя.

«В законе выписаны именно те взаимоотношения, требования, которые реализует цифровая платформа с партнерами и исполнителями заказов», — добавил Топилин.

Ранее Forbes писал, что власти в России смогут заблокировать зарубежные маркетплейсы за нарушение закона о платформах. Если такие площадки, как eBay, не будут соблюдать требования о платформенной экономике, в их отношении применят меры закона о «приземлении». Независимый пиар-консультант Денис Голдман пояснил РИАМО, что введение новых норм для иностранных маркетплейсов в рамках законов о платформенной экономике и о «приземлении» вряд ли заметно повлияет на повседневную жизнь большинства российских потребителей.