Депутат Рады: около 80% госпредприятий на Украине являются убыточными
Депутат Верховной рады Тарас Тарасенко рассказал, что порядка 80% госпредприятий на Украине являются убыточными, сообщает РИА Новости.
По его словам, в настоящее время эти организации проходят процедуру банкротства или ликвидации.
Он отметил, что сектор был в убыточном состоянии из-за слабого управления.
Ранее сообщалось, что венгерская энергетическая компания MVM CEEnergy ведет активные переговоры с партнерами из РФ и Украины по поводу поставок газа. Она хочет оставить прошлый режим транзита.