Депутат Рады: около 80% госпредприятий на Украине являются убыточными

Депутат Верховной рады Тарас Тарасенко рассказал, что порядка 80% госпредприятий на Украине являются убыточными, сообщает РИА Новости .

По его словам, в настоящее время эти организации проходят процедуру банкротства или ликвидации.

Он отметил, что сектор был в убыточном состоянии из-за слабого управления.

Ранее сообщалось, что венгерская энергетическая компания MVM CEEnergy ведет активные переговоры с партнерами из РФ и Украины по поводу поставок газа. Она хочет оставить прошлый режим транзита.