Депутат объяснил, почему банки противятся введению единого QR-кода

Центральный банк решил разработать собственный QR-код для создания благоприятных условий конкуренции, так как малые и средние финансовые учреждения не имеют возможности инвестировать в этот процесс. Кроме того, это поможет избежать путаницы среди потребителей.

Когда людям предоставляют 2-3 разных кода, они не знают, какую комиссию включает тот или иной QR. Ее на самом деле оплачивает магазин, однако он закладывает ее в цену товаров или аренду. Таким образом, фактически несут расходы конечные потребители.

«Создатели не единого, скажем так, QR-кода потратились. Они хотят свои затраты окупить и для этого берут комиссию, которая достигает 2-3%», — отметил Аксаков в эфире радио Sputnik.

В результате, благодаря данной технологии, крупные игроки на рынке имеют возможность монополизировать рынок и получать значительные доходы, которые идут в частные руки, а не в казну государства. При этом размер комиссий остается весьма внушительным, заключил парламентарий.