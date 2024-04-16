Депутат Маликов: Подмосковье славится производством лекарственных трав

В рамках федерального партийного проекта «Выбирай свое» депутат посетил завод лекарственных трав ООО Фирма «Здоровье», расположенный в р. п. Нахабино г. о. Красногорск.

«ООО Фирма „Здоровье“ было основано в 1989 году, и в тот момент представляло собой небольшое кооперативное помещение, где трудились примерно 5 человек. Спустя более 30 лет — это успешный завод, который дает около 176 рабочих мест для наших жителей Московской области», — сказал Маликов.

В ходе визита парламентарий ознакомился с технологией изготовления, производственной линейкой и ассортиментом продукции на предприятии.

«Более 250 растительных препаратов представлено. Это различные БАДы, травяные чаи для детей. Прекрасно, что лекарственное растительное сырье для самой продукции собирается в нашей стране, в экологически чистых районах средней полосы России, Краснодарского края и Дальнего Востока. То есть, это показывает то, что наши производители пользуются нашим отечественным „сырьем“», — подытожил парламентарий.