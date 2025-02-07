Депутат Госдумы Чаплин рассказал об увеличении пенсий россиян в ближайшие 3 года

Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Никита Чаплин заявил, что в текущем году россияне увидят существенное повышение основных показателей пенсионной системы, сообщает ТАСС .

«С 1 февраля ряд пенсий и пособий проиндексировали на 9,5% в связи с ростом инфляции. Стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента увеличилась с изначально планируемых 142,76 до 145,69 рублей», — сказал Чаплин.

Он подчеркнул, что размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости был увеличен и превысил ожидаемые показатели, достигнув значения в 8 907,7 рублей, что превосходит запланированный уровень в 8 728,73 рублей.

Также, по словам парламентария, особое значение имеет поддержка неработающих пенсионеров. В 2025 году на федеральную соцдоплату до прожиточного минимума выделено 155,46 млрд рублей, что на 16,08% больше, чем в предыдущем году. В 2026 году финансирование составит 160,47 млрд рублей году, а в 2027 — 162,37 млрд рублей.

По итогам текущего года социальные пенсии увеличатся на 1 980,97 рублей и достигнут 15 456,93 рублей. Индексация будет происходить ежегодно 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера. Так, в 2025 году размер индексации составит 14,75%, в 2026 году — 4,5%, в 2027 году — 4%.

Кроме того, в 2026–2027 годах будет проведена двойная индексация страховых пенсий: первое повышение с 1 февраля с учетом инфляции предыдущего года, второе — с 1 апреля в соответствии с ростом доходов Пенсионного фонда России, заключил Чаплин.

Ранее Совет Федерации РФ предложил варианты решения вопроса по пенсиям самозанятым. В настоящее время они не обязаны осуществлять обязательные отчисления, поэтому могут расчитывать лишь на социальную пенсию.