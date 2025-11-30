Член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что 13-я зарплата в конце года — это право работодателя, а не обязанность, сообщает «Лента.ру» .

Ранее замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что в стране нужно вернуть традицию выплачивать 13-ю зарплату под Новый год. Это станет хорошей мерой поддержки, в том числе врачей и учителей.

«Конечно, если работодатель хочет поблагодарить своих работающих, особенно если, к примеру, те показатели эффективности предприятия, которые были заложены в годовом плане, превышены, то добросовестный работодатель предоставляет своим работникам за перевыполнение плана соответствующую премию», — сказала Бессараб.

Она добавила, что эти выплаты называют 13-й зарплатой или годовой премией. Но по законодательству РФ такого понятия, как 13-я зарплата, нет. А годовая премия выплачивается по результатам итогов работы.

Она подчеркнула, что категорически против введения обязательств по выплате сотрудникам 13-й зарплаты, так как по бюджетным организациям нет возможности достичь показателей, а в коммерческом секторе этот вопрос должен диктовать рынок.

