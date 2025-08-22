Депутат Делягин: Трамп раскачивает международные рынки

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин сообщил, что президент США Дональд Трамп своими действиями и риторикой намерен изменить рынки и внедрить обращение криптовалюты.

«Безусловно, Трамп занимается качанием рынков, Trump coin — это уже устойчивый финансовый, научный термин. Помимо этого, он качает рынки в рамках достаточно серьезной финансовой стратегии. Судя по всему, наша дипломатия эту стратегию поняла и научилась ее использовать — это без преувеличения выдающееся достижение», — сказал Делягин в ходе пресс-конференции об итогах саммита на Аляске и перспектив мира между Россией и Украиной.

Делягин добавил, что Трамп также занимается интеграцией криптовалюты в долларовое обращение. Он оценивает этот факт, как попытку вдохнуть вторую жизнь в американскую национальную валюту.

Ранее стало известно, что Трамп 22 августа планирует обратиться с заявлением в 12:00 по местному времени — это 19:00 по Москве. Тема заявления президента не оглашается.