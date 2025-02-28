Денис Семенов доложил Андрею Воробьеву о реализации 20 инвестпроектов

В ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов рассказал, что в округе реализуется 20 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 14,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев провел рабочую встречу с Семеновым. В ее рамках они обсудили важные и актуальные вопросы

Благодаря инвестпроектам будет создано более 1,8 тыс. рабочих мест.

«У нас за прошлый год было создано около 2,3 тыс. новых рабочих мест. Сейчас на сопровождении находятся 20 инвестиционных проектов. До конца 2027-го мы создадим еще 1,8 тыс. рабочих мест, в основной капитал планируется вложить около 15 млрд рублей», — сказал Семенов.

Например, в этом году компания «ЭКОлаб» запускает комплекс по производству специальных питательных сред для медицинских учреждений. Уже привлечено 370 млн рублей инвестиций. Там будет создано 75 рабочих мест.

В этом году ПЗП «ЭЛИКА» запускает завод по производству замороженных продуктов. Фактический объем инвестиций составит более 2,5 млрд рублей. Будет создано 300 рабочих мест.

Кроме того, ИТЦ «Электрогорск» начинает строить в округе многофункциональный складской комплекс. Будет привлечено 2 млрд рублей инвестиций и создано 100 рабочих мест.