Деньги утекают из паевых инвестфондов в России пятую неделю подряд

Из паевых инвестфондов (ПИФ) акций с 5 мая до 5 июня утекали средства инвесторов, за это время отток составил 6,4 млрд рублей, пишут «Ведомости» .

С начала года из фондов ушло 8,7 млрд рублей. Такие данные приводит аналитическая компания «Эйлер» на основе информации InvestFunds.

При этом отмечается, что активно вкладываются деньги в фонды облигаций и денежного рынка. Там с начала 2025 года чистый приток был 110,9 млрд и 105,4 млрд рублей. А в фонды облигаций вклады непрерывны с начала февраля, т. е. около 15 недель подряд.

С начала текущего года основные притоки в фонды (кроме облигаций и денежного рынка) отмечались в закрытых паевых инвестфондах недвижимости (около 15 млрд рублей) и фонды на драгметаллы (7,2 млрд рублей).

Как отметил аналитик-стратег УК «Альфа-капитал» Александр Джиоев, подобные оттоки из фондов могут быть связаны с обострением геополитической повестки. Например, первый раунд переговоров РФ и Украины в мае не дал существенного прогресса, а градус неопределенности в этой ситуации сейчас только растет.

По его мнению, чтобы развернуть этот тренд, инвесторы должны меньше внимания уделять внешней новостной повестке, сосредотачивать его на фундаментальной оценке бизнеса фирм. Также для преломления ситуации переговорный процесс в Турции должен стать более динамичным.

Старший аналитик «Эйлера» Елена Бакланова пояснила, что вложения фондов — это прокси-вложения фондового рынка, поэтому отток наблюдается, когда рынок сбавляется, а клиенты забирают свои деньги из фондов акций и инвестируют их в фонды облигаций и денежного рынка.