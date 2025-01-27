Деньги счет любят: эксперт рассказала, как стать богатым

Финансовый консультант, главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова заявила, что для того, чтобы научиться копить деньги, нужен личный финансовый план, сообщает aif.ru .

Даже если у человека очень маленький доход или долги, финансовый план поможет исправить ситуацию.

Он необходим, чтобы обнаружить финансовые проблемы и решить ситуацию, то есть увидеть реальную картинку доходов, расходов и задолженностей, выявить точки роста, оценить ресурсы и сроки для достижения целей.

Начать стоит с постановки целей — через год, пять или двадцать лет. Они обязательно должны быть измеримыми и конкретными. Затем стоит оценить текущее финансовое положение и определить методику управления бюджетом.

«Одним из популярных вариантов является правило „50-30-20“, где половина дохода уходит на обязательные траты, 30% — на необязательные расходы, а 20% — на накопления», — сказала консультант.

По ее словам, вести работу можно так, как это удобно: использовать приложения на телефоне или обычный бумажный блокнот, но главное — регулярно фиксировать доходы и расходы.