Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что пришло время Молдавии рассчитаться с Россией за использованный страной газ, сообщает «Царьград» .

На пресс-конференции она отметила, что у Молдавии формально нейтральный статус. Однако в реальности страна открыто демонстрирует симпатию к НАТО. На прошлой неделе президент Молдавии Майя Санду посещала Брюссель, где она «ритуально жаловалась на газовый шантаж» со стороны России, как подчеркнула дипломат.

«Какой-то газовый шантаж, вообще непонятно какой. Деньги пора заплатить за то, чем пользовались. И не придумывать никакие сказки про то, что их кто-то шантажирует», — добавила Захарова.

Ранее «Газпром» был единственным источником поставок газа для Молдавии. Однако в октябре 2023 года компания уменьшила объемы почти на 30%. Представители компании объяснили это техническими неполадками, связанными с ограничениями на транзит через Украину.

В свою очередь, Кишинев отрицает наличие долгов перед «Газпромом» по предыдущим поставкам — речь идет о сумме в размере 700 миллионов долларов. Молдавские власти обвиняют Россию в осуществлении газового шантажа.