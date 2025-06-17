Деньги под защитой: как работает страхование накоплений в НПФ

Интерес россиян к долгосрочным сбережениям заметно вырос за последний год — во многом благодаря запуску программы долгосрочных сбережений (ПДС). По данным Минфина, на 1 апреля 2025 года в ПДС уже вступили более 4 миллионов человек, направив на свои счета почти 300 миллиардов рублей. Главную роль в этом процессе играют негосударственные пенсионные фонды (НПФ), через которые граждане получают доступ к новой системе накоплений. О том, как устроена система защиты накоплений и что происходит в случае непредвиденных ситуаций, РИАМО рассказал директор по правовым проектам СберНПФ Кирилл Савин.

Система защиты в НПФ многоуровневая и зависит от того, как именно граждане хотят распорядиться деньгами, говорит эксперт.

Обязательное пенсионное страхование (ОПС)

● Ваши взносы и взносы, ранее отчисляемые работодателем, защищены Агентством по страхованию вкладов (АСВ) — на 100%;

● после назначения накопительной пенсии вы продолжаете получать выплаты в полном объеме — даже если у фонда возникнут трудности.

Негосударственная пенсия

При добровольных взносах, в том числе со стороны работодателя:

● средства, включая инвестиционный доход, защищены АСВ на 2,8 млн рублей;

● если НПФ прекратит свою деятельность, клиент продолжит получать выплаты, с той же периодичностью в течение того же срока и в том же размере, но в сумме не более четырех социальных пенсий.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС)

По новому инструменту, стартовавшему в 2024 году:

● АСВ страхуются и взносы, и инвестиционный доход — в пределах тех же 2,8 млн рублей;

● в полном объеме защищены средства накопительной пенсии, переведённые в программу из системы ОПС, софинансирование от государства и доход от их инвестирования.

● после начала выплат в случае прекращения деятельности НПФ выплаты будут осуществляться с той же периодичностью в течение того же срока в установленном размере, при этом размер таких выплат в сумме не может превышать четырех социальных пенсий.

Кто контролирует НПФ

Банк России внимательно следит за работой фондов: устанавливает правила для инвестиций, проводит стресс-тесты и проверки, контролирует соблюдение требований по управлению активами, объясняет Савин.

Нарушения караются: фонды несут фидуциарную ответственность и могут быть оштрафованы, подчеркивает он.

«Кроме того, действует механизм гарантированного восполнения убытков: если доходность окажется отрицательной, фонд обязан покрыть разницу из собственных средств. Происходит такое восполнение с разной периодичностью в зависимости от программы, но не реже чем один раз в пять лет», — рассказывает эксперт.