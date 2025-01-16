Денежный сюрприз: экономист рассказал о новом росте пенсий в РФ

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что из-за роста инфляции в этом году в России еще раз проиндексируют пенсии, сообщает Газета.ru .

«Всех пенсионеров (и работающих, и неработающих) ждет еще один приятный денежный сюрприз. Индексация страховых пенсий будет пересчитана с учетом опубликованных сегодня Росстатом данных по инфляции в 9,52% в декабре», — сказал эксперт.

По его словам, в январе страховую пенсию увеличат до 21,9 тыс. рублей с учетом индексации 7,3%. Таким образом, в 2025 средний размер пенсий в дальнейшем могут приблизить к 25 тыс. рублей. Дополнительно фиксированную выплату к пенсии в феврале получат граждане старше 80 лет.

Данные о фактической инфляции за 2024 год Росстат опубликовал 15 января. Годовая инфляция достигла 9,52%.