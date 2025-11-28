Демиховский завод запустил производство электропоездов и редукторов с поддержкой ФРП

Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ, входит в холдинг ТМХ) завершил реализацию проекта и наладил производство электропоездов с применением локализованного электрооборудования. Кроме того, ДМЗ создал новый центр компетенции по выпуску редукторов различного назначения и нарастил мощности по ремонту подвижного состава. Проект получил поддержку в виде льготного займа фонда развития промышленности РФ (ФРП), сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«ДМЗ — это предприятие с 90-летней историей, которое сегодня является ведущим предприятием в стране по производству электропоездом. Кроме того, это один из крупнейших работодателей Орехово-Зуевского округа — на заводе трудоустроено более 2800 человек. При поддержке ФРП предприятие реализует инвестпроект, который направлен на развитие и обеспечение техсуверенитета в сфере машиностроения», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

При поддержке ФРП ДМЗ приобрел современное высокотехнологичное оборудование, в том числе токарные, фрезерные, шлифовальные обрабатывающие центры с программным управлением и комплекс термической обработки отечественного производства. Это позволило освоить в том числе выпуск новой продукции — редукторов для электропоездов и вагонов метро.

«Транспортное машиностроение — одно из приоритетных направлений финансирования фонда развития промышленности. Сейчас предприятия «Трансмашхолдинга» с привлечением займов ФРП развивают производство отечественных локомотивов, пассажирских вагонов, двигателей и других ключевых комплектующих для железнодорожного транспорта. Демиховский машиностроительный завод за счет займа ФРП в размере 1,45 млрд рублей наладил выпуск полностью российских электропоездов и новых редукторов для подвижного состава. Общий бюджет проекта составил 1,8 млрд рублей», — рассказал директор фонда развития промышленности Роман Петруца.

В прошлом году предприятие начало серийно выпускать редукторы для электропоездов «Иволга 4.0», производимых Тверским вагоностроительным заводом (ТВЗ; также входит в ТМХ), и к концу года вышло на производственную мощность 600 единиц в год. Теперь предприятие начало производить редукторы для вагонов метро серии «Москва». С учетом этого мощность производства редукторов для «Иволги» и «Москвы» на ДМЗ составляет 1 200 изделий в год.

«Финансирование фонда развития промышленности помогает обеспечить технологический суверенитет в области железнодорожного пассажирского транспорта — стратегически значимой части российской экономики. Благодаря реализации инвестпроекта на ДМЗ мы смогли добиться полного импортозамещения основных компонентов электропоездов ЭП2ДМ и ЭП3Д. Выпуск полностью отечественных тяговых редукторов укрепляет роль Демиховского машиностроительного завода как поставщика «Метровагонмаша», Тверского вагоностроительного завода и других предприятий Трансмашхолдинга», — рассказал генеральный директор «Трансмашхолдинга», член бюро союза машиностроителей России Кирилл Липа.

Электропоезда, которые выпускаются на заводе, включены в реестр российской промышленной продукции, который ведет Минпромторг России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.