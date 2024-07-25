Долгосрочный кредитный рейтинг Украины был снижен агентством Fitch Ratings с «CC» (вероятность дефолта) до «C». Последнее подразумевает, что дефолт уже состоялся или его нельзя избежать, сообщает «Царьград» .

Снижение рейтинга иллюстрирует позицию агентства, которое считает, что о начале дефолтного процесса сигнализирует основное соглашение, достигнутое 22 июля между Киевом и владельцами еврооблигаций по условиям реструктуризации, а также одобрение парламентом закона, позволяющего властям временно приостановить выплаты по внешнему коммерческому долгу.

Указанное соглашение подразумевает, что кредиторы спишут 47% долговых обязательств Украины по еврооблигациям, в то время как Киев высказывал желание о списании 60%. В ответ на это Украина предложит размещение новых еврооблигаций в 2 раунда — Bond A и Bond B.

Если номинальный украинский ВВП в 2028 году окажется на уровне, соответствующем прогнозу МВФ или выше, то в 2029 году Украина сможет предложить кредиторам дополнительные евробонды серии В, общая сумма которых может достигнуть 12% от текущей задолженности.