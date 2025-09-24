Дефицит бензина в Московском регионе: что происходит

В Московском регионе были замечены единичные случаи, когда ограничивали продажи бензина. В основном это были небольшие частные АЗС, сообщила РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

«В Москве и области были замечены единичные случаи, когда ограничивали продажи бензина. В основном это маленькие частные АЗС, которым невыгодно сейчас торговать топливом», — рассказала она.

Крупные компании являются и добытчиками, и поставщиками ресурсов на свои заправочные станции. Они могут держать цены на АИ-95, АИ-92 и дизель в пределах нормы, а частные АЗС этого позволить себе не могут. Для них закупка и поставка топлива обходятся дороже, поэтому ценники растут, население отказывается покупать бензин по такой стоимости, предпочитая крупные АЗС.

«Небольшим частным АЗС проще не брать бензин и не торговать им, нежели торговать себе в убыток», — объясняет ситуацию эксперт.

Ранее стало известно, что несетевые заправки в регионах РФ могут наказать за завышение цен на бензин.

