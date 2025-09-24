Несетевые заправки в регионах РФ могут наказать за завышение цен на бензин

ФАС заинтересовалась завышением цен на бензин на несетевых АЗС в регионах РФ

Несетевые местные автозаправочные станции в регионах РФ собираются наказать за предполагаемую манипуляцию со стоимостью бензина. Там цены увеличили в среднем на 10% или от +5-8 рублей от того, что предлагается на сетевых АЗС, сообщает Mash .

Вопросы у местных жителей вызвали ряд небольших АЗС. В Тамбовской области внимание людей привлекли заправки «Эко». Сейчас там, предположительно, наиболее высокая стоимость бензина и дизеля в регионе.

У «Тверьнефтепродукта» в Тверской области цена на литр Аи-92, Аи-95 и дизельного топлива, как сообщается, на четыре-пять рублей выше, чем у сетевых фирм. «НПЗ-Проект» в Липецкой области, предположительно, завысили цены от семи до восьми рублей к стоимости литра по сравнению с сетевиками.

Местные жители пожаловались на заправки в УФАС. Антимонопольщики будут выяснять, по какой причине была поднята стоимость топлива.

Проверки организовали в Тамбовской, Липецкой и Тверской областях. Их также организуют в Рязанской, Калужской и Брянской.

