15-минутная программа от Деда Мороза со Снегурочкой будет стоить для россиян в 2025 году от 5 до 10 тыс. рублей, если мероприятие прошло в первой половине декабря. После 20 декабря — от 7,5 тыс. рублей, сообщил РИАМО основатель агентства по организации мероприятий Antares Event Юрий Товстый.

При этом 31 декабря и в новогоднюю ночь — самый высокий спрос, поэтому придется рассчитывать на бюджет от 15-25 тыс. рублей. Так, 50 тыс. рублей необходимо будет заплатить, если вы хотите, чтобы сказочные персонажи появились под бой курантов, отметил эксперт.

По его словам, классический вариант программы на полчаса стоит от 7,5 тыс. за выступление в первой половине декабря до 75 тыс. рублей за работу в новогоднюю ночь. После 31 декабря цена начинает снижаться. С 3 января уже можно пригласить артистов по обычному прайсу от 5-7 тыс. рублей.

«Дополнительный фактор, влияющий на стоимость, — уровень костюмов и опыт артистов. Начинающие „дедушки“ в недорогих костюмах предлагают свои услуги от 2,5-3 тыс. рублей, опытные артисты с качественными и яркими костюмами обойдутся в 2-3 раза дороже», — предупредил Товстый.

Помимо частных мероприятий, Дедушку Мороза и его внучку можно встретить на новогодних корпоративах. Бюджет начинается от 30-50 тыс. рублей. Корпоративные программы адаптированы под взрослую аудиторию и включают в себя взаимодействие с гостями, вокальные батлы, фокусы. Артисты могут быть не только в классическом костюме, но и в образе Деда Мороза — бодибилдера, джентльмена или рок-музыканта, рассказал эксперт.

«В этом сезоне стоимость услуг Деда Мороза и Снегурочки выросла не менее чем на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Это связано как с ростом стоимости костюмов и ежегодной индексацией гонораров, так и с повышением спроса на их услуги», — подчеркнул Товстый.

Эксперт напоминает, что чем ближе заказ к дате выступления, тем дороже. Раннее «бронирование», напротив, дает возможность получить на скидку.

